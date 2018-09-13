الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول إغلاق معبر رفح لساعات اليوم

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، توضيحاً حول من توقف مؤقت للعمل في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.





وقال الناطق باسم الوزارة، إن ما تردد من معلومات فيما يتعلق بإجراءات جديدة للوزارة بالمعبر غير صحيحة، مؤكداً أن



لجنة الرقابة على السفر بالوزارة تقوم بتفقد حافلات المسافرين بين فترة وأخرى للتأكد من مطابقة جميع المسافرين لكشوفات السفر، والتأكد من هويتهم قبل مغادرتهم القطاع، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية التي نعمل بها.وأضاف البزم: "ما حدث اليوم هو إجراء اعتيادي، حيث وأثناء عمل لجنة الرقابة تبيّن وجود مسافر على متن إحدى الحافلات لم يكن مُسجلاً ضمن كشوفات السفر، وتم التأكد من هويته فقط قبل تحرك الحافلة باتجاه الجانب المصري".وتابع: "تفاجأنا بقيام إدارة المعبر في الجانب الفلسطيني بإيقاف عمل المعبر والادّعاء بوجود إجراءات جديدة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وفي هذا السياق نؤكد عدم وجود أية إجراءات جديدة، وحرصنا على استمرار العمل في معبر رفح، وتذليل كافة العقبات في سبيل ذلك".