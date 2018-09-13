أبو عمرو يستقبل السفير الصيني والقنصل الفرنسي العام

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس مجلس الوزراء د. زياد أبو عمرو في مكتبه اليوم الخميس السفير الصيني لدى دولة فلسطين السيد قواة واي.كما تباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والعلاقات التجارية، وطلب د. أبو عمرو بزيادة المشاريع، وزيادة التبادل التجاري بين فلسطين والصين، وتشجيع الاستثمار الصيني في فلسطين.كما تطرق د. أبو عمرو الى الموقف الأمريكي والإجراءات الأخيرة وأثرها الخطير على الشعب الفلسطيني، وخاصة إيقاف المساعدات الأمريكية للاونروا ومستشفيات القدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأكد على أن هذه الإجراءات تضع الإدارة الامريكية في حالة من العداء مع الشعب الفلسطيني.وعبر د. أبو عمرو عن تقدير منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لموقف الصين حكومة وشعبا ودعمها المتواصل لقضية شعبنا العادلة.وعلى صعيدٍ آخر، استقبل د. أبو عمرو القنصل الفرنسي العام السيد بيير كوشار وتباحث معه في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وزيارة الرئيس المرتقبة الى فرنسا ولقائه مع الرئيس الفرنسي والاجتماعات المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.وثمن د. أبو عمرو دور الجمهورية الفرنسية في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الدور الفرنسي في دعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل.