عشراوي: الدعم الإضافي للأونروا هو تعبير عن شراكة جديدة ستمكنها من تنفيذ تفويضها الدول

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما فيها القانونية والسياسية ومساهمتها الشاملة في استقرار المنطقة عموما، كما وأثنت على جهودها الإغاثية والإنسانية والخدماتية والتنموية التي تقدمها لأكثر من 5.3 مليون لأجيء مقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، المفوض العام للاونروا السيد بيير كراهينبول يرافقه مدير عام المكتب التنفيذي السيد حكم شهوان في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، حيث تم مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه الوكالة والعجز المالي الذي تعاني منه جراء قيام الولايات المتحدة بتسييس المساعدات الإنسانية ووقف تمويلها بشكل كامل وتأثير ذلك على استمرار الوكالة في القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برامجها.وأعرب الطرفان عن شكرهما وتقديرهما لأكثر من 25 دولة مانحة، على مساهماتهم المالية الإضافية ومساعدتهم في سد العجز الناجم عن قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، بما في ذلك الصين، وألمانيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. وأكدا:" نحن على ثقة بأن هذا الدعم الإضافي للوكالة هو تعبير عن شراكة جديدة حيث ستتمكن من خلالها "الاونروا" الانطلاق بمرحلة جديدة لتنفيذ تفويضها الدولي ومهامها بفاعلية، كما أنه يشكل نظام دعم يمنحها الأمان والاستقرار".وقالت عشراوي في هذا السياق:" من المؤسف أن الإدارة الأمريكية قامت باستهداف "الأونروا" واستخدامها كأداة سياسية في ضغطها وابتزازها للشعب الفلسطيني وقيادته، وبالتالي ألحقت الضرر باللاجئين الفلسطينيين الشريحة الأكثر معاناة في الشعب الفلسطيني".ولفتت إلى أن السياسات الكارثية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف أيضا المنظمات والهيئات الدولية التي قامت بناء على قرار أممي وتحكمها قوانين دولية، وذلك تنفيذا للمخططات والمصالح الإسرائيلية التي تؤدي إلى تدمير أسس السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وأضافت:" إن الإدارة الأمريكية تستهدف المنظمات الأممية وسيادة القانون الدولي لإعادة صياغتها بشكل أحادي، وهذه المحاولات حتما ستفشل ولكنها ستؤدي إلى عزل الحكومة الأمريكية على الساحة الدولية وإضعاف مكانتها وتأثيرها عالميا".كما وشددت على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديموتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، الى حين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي "للاونروا" ولفلسطين بشكل عام.وأكد الطرفان في نهاية اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين"الأونروا" والقيادة الفلسطينية واستمرار المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.