رئيس سلطة المياه يلتقي بلديتي حلحول وصوريف





ومشيرا في السياق ذاته الى اهمية وضع الاسس التي تضمن نجاح العمل في مختلف الجوانب الادارية والفنية والمالية والتنموية ومشددا على ضرورة إعداد خطة استراتيجية للمجلس للاعوام الخمس القادمة لضمان العمل وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائه .



وتطرق اللقاء الى طرح عدد من الاحتياجات التي تركزت على طلب اعادة تاهيل لشبكة المياه الداخلية والحاجة الى تأمين مواسير للمياه باقطار مختلفة الى جانب بحث قضية الصرف الصحي والحاجة الى حلول بديلة للحفر الامتصاصية التي باتت مكرهة صحية وبيئية الى حين انشاء محطات للتنقية .



من جانبه أوعز الوزير غنيم للجهات المختصة دراسة مطالب المجلس لا سيما قضية الصرف الصحي ووضع التصور المتعلق بالجوانب الفنية والمالية لايجاد الحلول الملائمة لتفادي مشكلة المياه العادمة.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء بلديتي حلحول وصوريف لبحث جملة من القضايا على راسها انشاء مجلس خدمات مشترك للمياه والصرف الصحي لشمال الخليل والذي يضم بلدات حلحول ، بيت أمر، صوريف، سعير، الشيوخ، بني نعيم، شيوخ العروب، خاراس، نوبا، بيت اولا، حتا، الدير، مسافر بني نعيم والاطلاع على الخطوات التي تم انجازها والاحتياجات المتبقية للبدء في اعمال المجلس على ارض الواقع وتنظيم العمل فيه وفق اليات ونظم واضحة.حيث أكد الوزير غنيم على أهمية هذه الخطوة لما لها من اثر في توحيد الجهود وتنسيق العمل بشكل يخدم التجمعات بشكل متساو وتحمل الاعباء فهي تأتي في إطار الخطوات المنشودة لبرنامج اصلاح قطاع المياه وخطة سلطة المياه لرفع كفاءة تزويد خدمات المياه وإنشاء مرافق للمياه.