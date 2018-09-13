على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. الرئيس عباس يضع ثلاثة شروط للقاء ترامب

كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، القيادي في حزب الشعب، وليد العوض، طلباً تقدمت به الإدارة الأمريكية لعقد لقاء قمة بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.







وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الرئيس عباس رفض لقاء نظيره الأميركي ترامب، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الرفض الفلسطيني، لعقد أي لقاءات أمريكية فلسطينية بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.







وأوضح العوض، أن الرئيس عباس، وضع ثلاثة شروط من أجل الموافقة على لقاء نظيره الأمريكي، مبيناً أنه بدون تلك الشروط فلن يلتقي الرئيس عباس بترامب.







وأضاف: "الشروط أولها التراجع عن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس".





وتابع: "الشرط الثاني يتمثل في تغيير الطاقم الأمريكي المسؤول عن ملف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والشرط الثالث يتمثل في الإعلان عن إغلاق ملف صفقة القرن الأمريكية نهائياً".





يذكر، أن الرئيس عباس، سيشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر الشهر الجاري في نيويورك، حيث سيلقي خطاباً أمام الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.







والجدير ذكره، أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، انقطعت الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية، كما رفض الرئيس عباس لقاء نائب ترامب مايك بنيس في رام الله.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال