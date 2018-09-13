شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمين للموبيليا لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمين للموبيليا لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني
رام الله - دنيا الوطن
وقّع محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع مدير عام شركة محمد أمين للموبيليا السيد محمد أمين، تقضي بتزويد سلطة النقد للشركة بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لإفادة الشركة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة. 

وأكد محافظ سلطة النقد، أن مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد الرامية لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وضمان استقراره وتعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن الشركة من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب الشركة من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهته، أشاد السيد أمين بجهود سلطة النقد في إشراك شركات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حمايتها من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر، أن سلطة النقد وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع عدد كبير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يسهم في إثراء قاعدة البيانات الخاصة بنظام الاستعلام الائتماني الموحد، ما يعود بالمنفعة العامة على المجتمع، علماً أن هذا النظام جزء من مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه وتديره سلطة النقد، وحاز على ثناء المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

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