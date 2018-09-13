شؤون فلسطينية

(أونروا): حوالي ثلث لاجئي فلسطين يعيشون في 58 مخيماً معترفاً بها

(أونروا): حوالي ثلث لاجئي فلسطين يعيشون في 58 مخيماً معترفاً بها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي لـ (أونروا) سامي مشعشع: إن مجلة (لانست) الطبية، والتي أسست في العام، 1823 تعتبر من أهم وأعرق المجلات التي تعني بالقضايا الطبية وتجلياتها المجتمعية والإنسانية على صعيد العالم، وهي مجلة تقدر عالياً اسهامات (أونروا) الطبية
وتنشر وتغطي بشكل دوري إنجازات وتحديات الخدمات الطبية التابعة لـ (أونروا).

لقد استلمت المجلة العريقة مؤخراً رسالة دعم لـ (أونروا) موقعة من 159 عالماً ومحاضراً وعاملاً وطبيباً وممثلاً عن هيئات ومؤسسات طبية مهمة وعريقة من كافة أنحاء العام، لقد حملت الرسالة دعماً قوياً لـ (أونروا) على ضوء القرار الأمريكي بوقف مساعداتها، وحذرت من تداعيات هكذا قرار على اللاجئين الفلسطينيين، الرسالة التي نشرتها مجلة (لانست) والتي حملت عنوان (دعم بقاء أونروا مثبتة أدناه):

وتابع: "توفر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) مساعدة إنسانية منقذة للأرواح لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين، يدخلون الآن في العقد
الثامن من حالة انعدام دولة لهم ونزاع.

وقال: إن حوالي ثلث لاجئي فلسطين لا يزالون يعيشون في 58 مخيماً معترفاً بها، وتقوم (أونروا) بإدارة وتشغيل 702 مدرسة إلى جانب 144 مركزاً صحياً، بعضهم تضرروا جراء الكوارث الإنسانية الجارية في سوريا وفي قطاع غزة. 

لقد عملت الوكالة على التقليل وبشكل كبير من انتشار الأمراض المعدية ومعدل الوفيات ونسبة الأمية. 

وتشتمل خدماتها الاجتماعية على إعادة بناء البنية التحتية والمنازل التي تدمرت جراء النزاع وتقدم معونة نقدية وقروض تمويلية صغيرة للفلسطينيين، الذين تم اختزال حقوقهم، والذين هم محرومين من حق العودة إلى وطنهم.

وأكد، أن (أونروا) تكافح من أجل بقائها ففي الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس 2018، أكدت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة، والتي كانت في السابق أكبر مانح لـ (أونروا)، لن تقدم بعد الآن أي تمويل.

وأوضح أن الأزمات التمويلية ليست جديدة على (أونروا) إلا أن هذه الأزمة تُعد غير مسبوقة.

وأضاف، أن التوقف المفاجئ لخدمات (أونروا) سيعمل على خلق حالة طوارئ إنسانية من شأنها أن تثقل كاهل البلدان المضيفة التي هي أصلا مثقلة بالفعل، وهي ستعمل على مفاقمة النزاعات القائمة وتعطل السلام الهش، وتخلق عمليات نزوح جديدة، وتولد عدم الرضا والغضب.

وما لم يتم اتخاذ إجراء ما، فإن الحكومات ستكون قد حصلت على الضوء الأخضر لحالة طوارئ طاحنة متعددة الأوجه، حالة لا تستطيع المنطقة بكل بساطة أن تتحملها. 

ونحن الموقعون أدناه، علماء وباحثون، نحث حكوماتنا على دعم (أونروا) الآن واستدامة خدماتها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والكرامة والأمل.

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