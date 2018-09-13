شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة عن وصول منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة، الذين لم يحصلوا على منح إعمار.

وأشاد الوزير الحساينة خلال ترأسه ورشة عمل كبيرة بعنوان (أولويات مشاريع إعادة الإعمار في قطاع البنية التحتية)- بالجهود المبذولة في مشاريع إعادة إعمار غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات الأممية وذات العلاقة. 

وقد شارك في الورشة، التي دعت لها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلون عن وكالة (أونروا) ومؤسسة (UNDP)  والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه، ومصلحة بلديات الساحل وعدد من المؤسسات الأخرى. 

وأكد الوزير الحساينة على أهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت؛ لمراجعة شاملة لمشاريع إعادة الإعمار التي تم تنفيذها منذ العدوان الأخير على غزة، ومراجعة آليات التنسيق بين كافة المؤسسات العاملة، والشريكة في مشاريع إعادة الإعمار. 

وأشار الوزير الحساينة على ضرورة عقد اجتماعات دورية لهذه المؤسسات لوضع آلية لتطوير مشاريع البنية التحتية. 

وشدد الوزير الحساينة على ضرورة، وأهمية بلورة رؤية لتطوير قطاع البنية التحتية في فلسطين التي تشمل مشاريع طارئة لتطوير البنية التحتية في غزة على وجه الخصوص. 

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