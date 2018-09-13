الضابطة الجمركية والوقائي بالخليل يضبطان 2.5 طن كوزمتكس ومواد تجميل منتهية الصلاحية





وبحضور جهات الاختصاص في مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني، وبعد معاينة المضبوطات، تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث أقرت اللجنة إتلاف الكمية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.







رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، والأمن الوقائي اليوم الخميس، 13/9/2018 في محافطة الخليل 2.5 طن كوزمتكس، ومواد تجميل منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود الكمية داخل إحدى المستودعات بالمحافظة، على الفور تم تحريك الطواقم للمكان وضبط الكمية.