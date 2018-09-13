وزارة الاقتصاد الوطني: استيراد اللحوم المعلبة يحتاج لرخصة استيراد

أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، عن تعديل إجراءاتها الخاصة باستيراد اللحوم المعلبة (تعرفة جمركية رقم 1602509900/9) )، مشيرة إلى أن عملية الاستيراد، تتطلب الحصول على رخصة استيراد من الوزارة.





ودعت الوزارة في بيانها، الراغبين في استيراد لحوم معلبة، إلى التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني، المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي- رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بحصولهم على الرخصة.

رام الله - دنيا الوطن