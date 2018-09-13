الحمد الله يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) سبل حشد الدعم المالي للوكالة

استقبل رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول، حيث بحث معه آخر التطورات بخصوص (أونروا)، وحشد الدعم المالي للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.





وأكد الحمد الله ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من قبل المجتمع الدولي لدعم حقوق أبناء شعبنا، وعلى رأسها قضية اللاجئين، مجدداً رفض القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة كافة الخطوات الأمريكية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وقف الدعم المالي عن (أونروا) ومحاولة تحديد أعداد اللاجئين.





وشدد رئيس الوزراء، على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يجب المساس بها، وأن وكالة (أونروا) أنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي؛ لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطن