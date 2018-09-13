فتح تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه (الخان الأحمر)

وطالبت حركة فتح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه القضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف صارمة وحازمة؛ لوقف السياسيات الإسرائيلية المنافية للقوانين والاتفاقيات الدولية.



ودعت فتح، جماهير شعبنا للتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر)، والاعتصام في القرية، وكافة النقابات والمؤسسات والقطاعات الرسمية والأهلية والخاصه إلى ضرورة التوجه، وشد الرحال إلى الخان الأحمر، باعتباره خط دفاع عن القدس والأقصى والقيامة.



وقالت الحركة في بين صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس: إن هدم قرية (الخان الأحمر، وترحيل سكانها، يأتي في إطار تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها الاستعمارية في قلب الضفة الغربية، ولفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وإحكام الطوق الاستعماري على مدينة القدس المحتلة.



وأضافت، أن إجراءات وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (الخان الأحمر، تأتي لاستكمال مشروع ما يعرف بالقدس الكبرى، ولضرب وإعاقة حل الدولتين، وتشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لكل ذلك.



وقالت: إن سلب الأرض وتهجير السكان الأصليين، وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، يعني إنكار الوجود، والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومحاولة لتدمير دولة فلسطين، وتقويض نضال شعبنا من أجل إنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني في دولته.



رام الله - دنيا الوطن