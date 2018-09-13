عاجل

  • الحساينة : منح اعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كليا في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

عودة: الاحتلال المُعيق الأساسي لنمو اقتصادنا وتراجع المساعدات الدولية يُرهق اقتصادنا

عودة: الاحتلال المُعيق الأساسي لنمو اقتصادنا وتراجع المساعدات الدولية يُرهق اقتصادنا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الخميس، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين، وثيقة دولية مهمة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وعزا تقرير (أونكتاد )الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية  ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفياً بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

وقالت الوزيرة عودة: لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المتجمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه تحسين وتطوير اقتصادنا الوطني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الإسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماة (ج).

ولا يرى تقرير (أونكتاد) أي دليل على أن العجز في الموازنة العامة هو السبب في العجز التجاري الفلسطيني، معتبراً أن العجزين هما علامتان على وجود عجز في الموارد ينميه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعزز الاعتماد على التحويلات الخارجية، ويجبر الفلسطينيين على البحث عن عمل خارج الأراضي الفلسطينية.

واكدت الوزيرة عودة على أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة الى تعزيز صمود المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذرة في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تكبيل الاقتصاد الوطني ومطالبة المجتمع الدولي التنبه جيداً لهذا التقرير، الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني، حال بقائه على الوضع الراهن.

واعتبر التقرير أن أكثر من مليوني شخص، يعيشون الآن تحت الحصار الكامل منذ 11 عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع، حيث يعاني نصف السكان من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي.

أخبار ذات صلة

السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة

السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة

وزارة الاقتصاد الوطني: استيراد اللحوم المعلبة يحتاج لرخصة استيراد

وزارة الاقتصاد الوطني: استيراد اللحوم المعلبة يحتاج لرخصة استيراد

التربية و(أونروا): التعليم في فلسطين لن يستسلم

التربية و(أونروا): التعليم في فلسطين لن يستسلم

الثوابتة يدعو إلى شق طريق نضالي جديد وإعلان نهاية أوسلو إلى الأبد

الثوابتة يدعو إلى شق طريق نضالي جديد وإعلان نهاية أوسلو إلى الأبد

الحمد الله يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) سبل حشد الدعم المالي للوكالة

الحمد الله يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) سبل حشد الدعم المالي للوكالة

فتح تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه (الخان الأحمر)

فتح تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه (الخان الأحمر)

استئناف العمل بمعبر رفح بعد توقفه صباح اليوم

استئناف العمل بمعبر رفح بعد توقفه صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة

السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة

الوزير الحساينة: منح إعمار جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة

وزارة الاقتصاد الوطني: استيراد اللحوم المعلبة يحتاج لرخصة استيراد

وزارة الاقتصاد الوطني: استيراد اللحوم المعلبة يحتاج لرخصة استيراد

التربية و(أونروا): التعليم في فلسطين لن يستسلم

التربية و(أونروا): التعليم في فلسطين لن يستسلم

الحمد الله يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) سبل حشد الدعم المالي للوكالة

الحمد الله يبحث مع المفوض العام لـ (أونروا) سبل حشد الدعم المالي للوكالة

فتح تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه (الخان الأحمر)

فتح تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه (الخان الأحمر)

عودة: الاحتلال المُعيق الأساسي لنمو اقتصادنا وتراجع المساعدات الدولية يُرهق اقتصادنا

عودة: الاحتلال المُعيق الأساسي لنمو اقتصادنا وتراجع المساعدات الدولية يُرهق اقتصادنا

عشراوي: نقاط الضعف في إعلان المبادئ وسوء النوايا الإسرائيلية رسخت الاحتلال العسكري

عشراوي: نقاط الضعف في إعلان المبادئ وسوء النوايا الإسرائيلية رسخت الاحتلال العسكري

منوعات

تسريب صورة لـ&#34;ليلي علوي&#34; بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

تسريب صورة لـ"ليلي علوي" بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

أخت &#34;ماركل&#34; تفضح والدتها.. ولماذا قالت &#34;الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره&#34;؟

أخت "ماركل" تفضح والدتها.. ولماذا قالت "الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره"؟

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

عربي

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب

السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة

السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة