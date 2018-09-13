استئناف العمل بمعبر رفح بعد توقفه صباح اليوم

أكد المكتب الإعلامي في (معبر رفح البري)، أنه تم استئناف العمل مرة أخرى في (معبر رفح)، وجاري مغادرة الحافلة الأولى إلى الجانب المصري.









وأكد بسام عبد الله، مسؤول الإعلام في معبر رفح البري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن إدارة المعبر، أوقفت العمل على معبر رفح البري، بسبب تدخل قوة من الأجهزة الأمنية بغزة، من خلال تفتيش الباصات.





وقال: "إدارة معبر رفح البري، احتجت على ذلك، فأعلنت توقف العمل على المعبر؛ لحين إنهاء المشكلة".

خاص دنيا الوطنوكانت إدارة معبر رفح، أعلنت في وقت سابق، عن توقف العمل على المعبر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.