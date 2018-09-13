التربية ستنقل عملها إلى (الخان الأحمر)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أنها ستنقل عملها إلى قرية (الخان الأحمر)، وذلك عبر الدوام المتوالي لإداراتها العامة ودوام مديرياتها هناك؛ بحيث تدوام كل يوم إدارة عامة واحدة ومديرية تربية، بينما تتواصل زيارات طلبة المدارس للخان.





وبينت الوزارة أن هذه الخطوة، تأتي في إطار توجهاتها الرامية إلى تعزيز صمود أهالي الخان، والدفاع عن مدرستهم الوحيدة المهددة بالهدم من قبل الاحتلال، بعد القرار الصادر عما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية.





وجددت التربية تأكيدها على انتصارها لحق طلبة (الخان الأحمر) في تلقي تعليمهم الآمن والمستقر، على الرغم من تهديدات الاحتلال والظروف الصعبة التي يمرون بها.





واستصرخت الوزارة، دول العالم الحر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والمدافعة عن الحق في التعليم، من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال، ولجم ممارساته التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.





يشار إلى أن الوزارة، عملت على توفير نقل طلبة مدارس الأغوار للدراسة في (الخان الأحمر)، وتوفير كوادر تدريسية بغية تعزيز المدرسة ومساندتها، وتحويلها إلى مدرسة مركزية عبر هذه الخطوة الرامية إلى ديمومة تعليم الطلبة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها؛ الناجمة عن قرارات الاحتلال وسياساته العدوانية، إضافة لإطلاقها للعام الدراسي منتصف تموز/ يوليو الماضي، أي قبل بدء العام الدراسي بستة أسابيع.

رام الله - دنيا الوطن