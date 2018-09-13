(الخوف) يجتاح مبيعات الكتب في الولايات المتحدة الأمريكية.. وترامب يعتبره تزويرًا

رام الله - دنيا الوطنانتشر كتاب الصحفي الأمريكي بوب وودورد (الخوف.. ترامب في البيت الأبيض) كالنار في الهشيم، في الدقائق الأولى من نشره، حيث أعلن موقع (أمازون)، الذي يعد أكبر المتاجر الإلكترونية فى العالم، عدم قدرته على مواكبة الطلب على الكتاب.ويتناول كتاب (الخوف)، قيادة ترامب "الفاشلة" للبيت الأبيض، حيث سجل مبيعات زادت عن 750 ألف نسخة، بعد يوم من وصوله إلى المكتبات والمتاجر، حسبما أعلنت دار سايمون وشوستر الأميركية.وهيمن الكتاب على عناوين الأخبار السياسية منذ ظهرت تقارير عنه الأسبوع الماضي، في حين ندد ترامب بالكتاب، واصفًا إياه بأنه "تزوير".ويصور الكتاب ترامب كرئيس جاهل وغير أمين، بينما يحاول موظفو "الجناح الغربي"- في إشارة إلى البيت الأبيض- التقليل من الأضرار واحتوائها.وقالت وكالة (رويترز): إنه من المرجح، أن ينضم كتاب (الخوف) إلى كتاب (نار وغضب) لمايكل وولف، الذي سجلت مبيعاته مليون نسخة.