شؤون فلسطينية

توتر في معتقل (عسقلان) عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3)

توتر في معتقل (عسقلان) عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن حالة من التوتر لا زالت  تسود أوساط الحركة الأسيرة في  معتقل (عسقلان)، وذلك بعد اقتحام قسم (3) يوم أمس الأربعاء، على يد قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن وحدات القمع، قامت خلال مداهمتها للقسم بإجراء تفتيشات استفزازية، وألحقت الضرر بمقتنيات الأسرى، وعبثت بها، وقلبتها رأساً على عقب.

كما قامت أيضاً بإغلاق إحدى غرف القسم، وفرض سلسة من العقوبات بحق الأسرى المتواجدين في القسم، والتي تمثلت بمنعهم من الخروج للفورة، وإغلاق الكانتينا.

وأضافت الهيئة، أن عملية الاقتحام، كانت قد بدأت يوم أمس الساعة الخامسة والنصف صباحاً، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصراً.

يذكر، أن عدد الأسرى القابعين حالياً في معتقل عسقلان 50 أسيراً.  

أخبار ذات صلة

التربية ستنقل عملها إلى (الخان الأحمر)

التربية ستنقل عملها إلى (الخان الأحمر)

الشرطة: مجهولون يختطفون مواطناً في بلدة حلحول شمال الخليل

الشرطة: مجهولون يختطفون مواطناً في بلدة حلحول شمال الخليل

عياش: بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين ببحر شمال القطاع

عياش: بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين ببحر شمال القطاع

إتلاف 51 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 51 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك في الخليل

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

الاتحاد الأوروبي يوافق على نقاش مقترحات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يوافق على نقاش مقترحات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

خطاب الرئيس بالأمم المتحدة سيكون برنامج العمل للمرحلة المقبلة

خطاب الرئيس بالأمم المتحدة سيكون برنامج العمل للمرحلة المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية ستنقل عملها إلى (الخان الأحمر)

التربية ستنقل عملها إلى (الخان الأحمر)

توتر في معتقل (عسقلان) عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3)

توتر في معتقل (عسقلان) عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3)

الشرطة: مجهولون يختطفون مواطناً في بلدة حلحول شمال الخليل

الشرطة: مجهولون يختطفون مواطناً في بلدة حلحول شمال الخليل

عياش: بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين ببحر شمال القطاع

عياش: بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين ببحر شمال القطاع

إتلاف 51 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك في الخليل

إتلاف 51 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك في الخليل

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

منوعات

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

تسريب صورة لـ&#34;ليلي علوي&#34; بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

تسريب صورة لـ"ليلي علوي" بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

أخت &#34;ماركل&#34; تفضح والدتها.. ولماذا قالت &#34;الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره&#34;؟

أخت "ماركل" تفضح والدتها.. ولماذا قالت "الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره"؟

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

عربي

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين