توتر في معتقل (عسقلان) عقب اقتحام قوات القمع لقسم (3)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن حالة من التوتر لا زالت تسود أوساط الحركة الأسيرة في معتقل (عسقلان)، وذلك بعد اقتحام قسم (3) يوم أمس الأربعاء، على يد قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال.وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن وحدات القمع، قامت خلال مداهمتها للقسم بإجراء تفتيشات استفزازية، وألحقت الضرر بمقتنيات الأسرى، وعبثت بها، وقلبتها رأساً على عقب.كما قامت أيضاً بإغلاق إحدى غرف القسم، وفرض سلسة من العقوبات بحق الأسرى المتواجدين في القسم، والتي تمثلت بمنعهم من الخروج للفورة، وإغلاق الكانتينا.وأضافت الهيئة، أن عملية الاقتحام، كانت قد بدأت يوم أمس الساعة الخامسة والنصف صباحاً، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصراً.يذكر، أن عدد الأسرى القابعين حالياً في معتقل عسقلان 50 أسيراً.