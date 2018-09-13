الشرطة: مجهولون يختطفون مواطناً في بلدة حلحول شمال الخليل

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن مواطناً تعرض للخطف من قبل مجهولين في بلدة حلحول شمال الخليل صباح اليوم الخميس، فيما أصيب اثنان كانا برفقته، بعد رشهما بغاز الفلفل، وتم نقلهما إلى عيادة صحية؛ لتلقي العلاج، وتم التحفظ عليهما من قبل الشرطة .





وقال ارزيقات: "إن خلفية الحادث غير معلومة حتى اللحظة، ومن خلال التحقيقات، تبين أن المختطف يسكن في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل".





وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة، باشرت باجراءات البحث والتحري في الحادثة، وتعمل لإخلاء سبيل المختطف، والقبض على المشتبه بهم.

رام الله - دنيا الوطن