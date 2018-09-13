عياش: بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين ببحر شمال القطاع

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت صباح اليوم الخميس، ثلاثة صيادين فلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.وأفاد عياش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الصيادين الثلاثة هم: محمد عبد الرازق بكر، ومحمد محمد عبد الرازق بكر، وعمران محمد صبحي بكر.وأشار عياش إلى أن اعتقال الصيادين الثلاثة، جاء على مسافة أقل من 3 أميال بحرية، أي في المنطقة المسموح بها للصيد، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة قاربهم.يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين، رغم قرار أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، بتوسعة مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين.