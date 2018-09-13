إتلاف 51 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك في الخليل

النارية الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، لما تشكله من خطر على المواطنين.



وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية، تفيد بوجود الكمية داخل أحد المستودعات التجارية بالمحافظة فجر اليوم، وعلى الفور تم تحريك الطواقم للمكان، وبعد المعاينة والفحص والتحري من قبل جهات الاختصاص، تبين بأن الكمية المذكورة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، حيث أقرت اللجنة إتلافها على الفور، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنأتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة، وبدعم ومساندة (المخابرات، الأمن الوقائي، الشرطة، والأمن الوطني) فجر اليوم الخميس، 13/9/2018 في محافظة الخليل 51 طن مواد تموينية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات من الألعاب،