مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات في حادثة دهس جنوبي الصين

لقي تسعة أشخاص صينيين مصرعهم، أمس الأربعاء، فيما أصيب 46 آخرون، بعدما اقتحمت سيارة ساحة مكتظة بالناس، فيما احتجزت الشرطة السائق، بحسب ما أعلنت حكومة مدينة هينجيانغ جنوب الصين.





وقالت حكومة المدينة، الواقعة بإقليم هونان، في بيان: "إن الحادث وقع قبيل الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت غرينتش) في منطقة ميشوي التابعة للمدينة، مضيفة: "إن السائق له سوابق جنائية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وأظهرت لقطات مصورة، نشرتها وسائل إعلام رسمية عدة جثث على الأرض.





وقالت الحكومة في البداية: "إن ثلاثة أشخاص قتلوا، لكنها رفعت عدد الوفيات إلى تسعة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء".



