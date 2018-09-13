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للمرة الثانية.. الملك عبد الله يتساءل: كونفدرالية مع من؟

للمرة الثانية.. الملك عبد الله يتساءل: كونفدرالية مع من؟
الملك الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه سيلتقي عددًا من قادة الدول على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد قال الملك عبد الله: إنه سيتوجه قريبًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه سيلتقي عدداً من قادة الدول على هامش الاجتماعات، لبحث القضية الفلسطينية، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.

وحول الحديث عن (كونفدرالية) ما بين الأردن وفلسطين، أوضح العاهل الأردني قائلًا: إن هذا الموضوع يعود للظهور بين الحين والآخر، وقال، بحسب بيان الديوان الملكي: "كما قلت سابقاً، كونفدرالية مع من؟

وعن الأزمة السورية، أشار العاهل الأردني إلى أن الأوضاع في الجنوب السوري، تسير باتجاه الاستقرار"، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لحفظ وحدة سوريا واستقرارها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالعيش في وطنهم بأمن وسلام".

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