البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما قامت به قوات الاحتلال فجر اليوم، من اقتحام للخان الأحمر، وهدم لأربعة كرفانات مخصصة للعائلات الشابة، بأنه جريمة جديدة، روعت قوات الاحتلال أثناء ارتكابها النساء والأطفال في القرية، وفرضت عليها حصاراً لساعات، منعت خلالها حتى سيارات الاسعاف والفرق الطبية من الوصول إليها.وحذر البرغوثي من أن الاحتلال، استخدم الهدم لاختبار ردود الفعل، تمهيداً لارتكاب جريمة التطهير العرقي ضد بلدة (الخان الأحمر) بكاملها.ودعا البرغوثي إلى تعزيز تواجد نشطاء المقاومة الشعبية على مدار الساعة؛ للتصدي لقوات الاحتلال، إن حاولت تنفيذ مخططها.