الاتحاد الأوروبي يوافق على نقاش مقترحات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوربي عبد الرحيم الفرا، أن الاتحاد وافق على نقاش مجموعة من المقترحات الفلسطينية، تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض الاستيطان بالكامل، وإلغاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل.وقال الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس: إن اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوربية الفرعية في عدد من القطاعات، تخلله حوار سياسي فلسطيني أوروبي؛ لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاستيطان بالكامل.وأضاف الفرا: إن الجانب الفلسطيني، ركز على الدور الذي يجب أن تقوم به أوروبا؛ للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحث أهمية الدور الأوروبي في لعب دور فاعل بقضية وكالة (أونروا) والتهديد بإخلاء وهدم (الخان الأحمر).وأشار الفرا إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد، هم من يقررون في موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، منوهاً إلى أنه يجري الحديث عن إبرام اتفاقية شراكة كاملة فلسطينية- أوروبية.من جهة ثانية، نفى السفير الفرا، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، وخاصة الإسرائيلية حول قرار من دولة التشيك بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.وأكد الفرا، أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى هذه اللحظة، حول قرار التشيك نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، مشيراً إلى أنه كانت هناك تأكيدات من قبل وزارة خارجية التشيك، بعدم نقل سفارتها إلى القدس.وأضاف الفرا: أن الاتحاد الأوربي، وخاصة جهاز الخدمة الخارجي، الذي تمثله فيدريكا موغريني، كان قد طالب جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، بعدم نقل سفارتهم إلى القدس لأن ذلك يؤثر على عملية السلام وحل الدولتين.ونوه الفرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد الأوربي، لا يوجد لديهم أي معلومة رسمية حول قرار التشيك.