فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح إقليم القدس، كافة أبناء شعبنا إلى النفير إلى قرية (الخان الأحمر)؛ لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم؛ ولمنع تمرير أخطر مخطط للقضاء على الدولة الفلسطينية.وقال أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس: إن معركة وجود تحدث في (الخان الأحمر) والكل الفلسطيني، مدعو للمشاركة في دعم صمود أهالي (الخان).وتابع المطور: إن قوات الاحتلال، هدمت فجر اليوم المباني الخمسة في قرية (الوادي الأحمر)، والتي شيدت قبل أيام قرب قرية (الخان الأحمر)؛ للتعبير عن حقنا في البناء على أراضي الدولة الفلسطينية.وأضاف المطور: إن الهدف من بناء قرية (الوادي الأحمر) كان إرسال رسالة للعالم، أن هذا الامتداد في البناء، يجب أن يكون للشعب الفلسطيني، بدل أن يكون للاستيطان.