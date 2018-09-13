بيني غانتس يعود إلى الساحة السياسية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، عاد إلى الساحة السياسية مجددًا، وينوي تشكيل حزب سياسي مستقل، ولن ينضم إلى أي حزب سياسي قائم.وقالت القناة: إن التقديرات تشير إلى أن غانتس، معني بموقع سيادي في الحكومة المقبلة، وليس إشغال منصب غير مجد في حزب معارضة.وبحسب القناة، سيعلن غانتس عن قراره النهائي بهذا الخصوص في الأسابيع القريبة.