الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع













رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن قواته أبطلت مفعول عبوة ناسفة، عثر عليها بالقرب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.وأوضح المتحدث، أن العبوة زرعت بواسطة خلية من قطاع غزة، خططت لاستهداف جنود الجيش الإسرائيلي.