دولي

الكونغرس يطرح عقوبات على جماعات عراقية تدعمها إيران

الكونغرس يطرح عقوبات على جماعات عراقية تدعمها إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد في مجلس الشيوخ الأميركي: "إن أعضاء جمهوريين في المجلس، يعتزمون طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايداً للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات، يعتبرها المسؤولون الأميركيون وكلاء لإيران".

ويفرض مشروع القانون عقوبات على الجماعات التي تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

يأتي هذا التحرك فيما فتحت الأحداث التي شهدتها البصرة مؤخراً العين على مدى توغل إيران، وسيطرتها على بعض الأحزاب العراقية، التي وصفها مسؤولون أميركيون بأنها وكلاء لطهران.

بالتزامن وخلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية في الكويت مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، اعتبرت القيادة المركزية الأميركية، أن التهديدين الأمنيين الأهم في المنطقة، هما: أعمال إيران المزعزعة للاستقرار، والمنظمات المتطرفة.

وقال جوزف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية: "أعتقد أن هذا الاجتماع ضروري لأمن دولنا جميعاً، المشترك، ونحن أمامنا اثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة، هما في هذه المنطقة: أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والمنظمات المتطرفة العنيفة، ومن الملح القيام بتعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشترك، كذلك الترفع عن كافة الجوانب والأزمات الأخرى".

القيادة المركزية، أكدت أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن المنطقة، مبينة أن أولوياتها فيها لم تتغير.

يأتي هذا وسط تحذيرات وجهتها واشنطن لطهران مؤخراً بأن الرد سيكون حازماً وسريعاً على أي استهداف لمصالحها.

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