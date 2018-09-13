شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز طالبين على حاجز عسكري في الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طالبين على حاجز عسكري في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طالبين من مدرسة وكالة الغوث، على حاجز عسكري في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية احتجاز قوات الاحتلال لطالبين من مدرسة الوكالة في البلدة القديمة، وهما: قصي شحادة غيث (13 عاماً) في الصف الثامن، وعدي وليد سفيان أبو حته (9 سنوات) في الصف الرابع الأساسي.

وقال مدير المدرسة قصي الجعبري: إن هذه الفترة من كل عام تشهد تصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتلال، التي تعمل على "تأمين" وصول المستوطنين من كافة المستوطنات المجاورة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، بمناسبة الأعياد اليهودية، مبيناً أن العديد من الطلاب يخضعون للتفتيش والاحتجاز والاعتقال بحجج أمنية واهية، مما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وعدم شعور الطلاب بالأمان.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

خطاب الرئيس بالأمم المتحدة سيكون برنامج العمل للمرحلة المقبلة

خطاب الرئيس بالأمم المتحدة سيكون برنامج العمل للمرحلة المقبلة

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

فيديو: الاحتلال يهدم خمسة مساكن أقيمت قرب (الخان الأحمر)

فيديو: الاحتلال يهدم خمسة مساكن أقيمت قرب (الخان الأحمر)

صحيفة: حماس قدمت رسالة غاضبة إلى القاهرة

صحيفة: حماس قدمت رسالة غاضبة إلى القاهرة

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

توغل جرافتيْن إسرائيليتيْن شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

توغل جرافتيْن إسرائيليتيْن شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في (الخان الأحمر)

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

فتح تدعو للنفير إلى (الخان الأحمر) لدعم ومساندة أبناء القرية المهددة بالهدم

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

الاحتلال: إبطال مفعول عبوة زُرعت بواسطة فلسطينيين شرقي القطاع

فيديو: الاحتلال يهدم خمسة مساكن أقيمت قرب (الخان الأحمر)

فيديو: الاحتلال يهدم خمسة مساكن أقيمت قرب (الخان الأحمر)

قوات الاحتلال تحتجز طالبين على حاجز عسكري في الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طالبين على حاجز عسكري في الخليل

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

توغل جرافتيْن إسرائيليتيْن شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

توغل جرافتيْن إسرائيليتيْن شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

منوعات

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

أخت &#34;ماركل&#34; تفضح والدتها.. ولماذا قالت &#34;الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره&#34;؟

أخت "ماركل" تفضح والدتها.. ولماذا قالت "الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره"؟

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة &#34;الدعارة&#34;؟ استمع للتسجيل الصوتي

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة "الدعارة"؟ استمع للتسجيل الصوتي

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

عربي

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين