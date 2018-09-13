قوات الاحتلال تحتجز طالبين على حاجز عسكري في الخليل

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طالبين من مدرسة وكالة الغوث، على حاجز عسكري في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأكدت مصادر محلية احتجاز قوات الاحتلال لطالبين من مدرسة الوكالة في البلدة القديمة، وهما: قصي شحادة غيث (13 عاماً) في الصف الثامن، وعدي وليد سفيان أبو حته (9 سنوات) في الصف الرابع الأساسي.وقال مدير المدرسة قصي الجعبري: إن هذه الفترة من كل عام تشهد تصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتلال، التي تعمل على "تأمين" وصول المستوطنين من كافة المستوطنات المجاورة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، بمناسبة الأعياد اليهودية، مبيناً أن العديد من الطلاب يخضعون للتفتيش والاحتجاز والاعتقال بحجج أمنية واهية، مما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وعدم شعور الطلاب بالأمان.