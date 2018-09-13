الإعصار (فلورنس) يضعف لكنه لا يزال خطيراً مع تحركه صوب أمريكا

رام الله - دنيا الوطنقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس الأربعاء: "إن شدة الإعصار (فلورنس) تراجعت إلى إعصار من الدرجة الثانية مع تقدمه صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكن لا يزال من المتوقع حدوث ارتفاع خطير في منسوب المياه على السواحل وأمطار غزيرة".وأضاف المركز: "تم رصد الإعصار على بعد قرابة 520 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من شاطئ ميرتل في ساوث كارولاينا مصحوبا برياح سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة".وذكر المركز، أن العاصفة تتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 28 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لوكالة (رويترز).وفي السياق ذاته، أوضح المركز، أن مركز العاصفة سوف يقترب من سواحل نورث وساوث كارولاينا، اليوم الخميس، ثم يمر بالقرب من أو فوق ساحل جنوب نورث كارولاينا وشرق ساوث كارولاينا ليل الخميس ويوم الجمعة.