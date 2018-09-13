سلطات الاحتلال تحتجز فتاة يهودية أمريكية بسبب زيارتها لقرية (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن سلطة السكان الإسرائيلية، منعت، أمس الأربعاء، دخول يهودية أمريكية إلى إسرائيل، رغم حصولها على الإقامة المؤقتة في البلاد، وذلك بسبب زيارتها لقرية (الخان الأحمر).وقالت الصحيفة: إنه لم يسمح لها بالدخول إلا بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من احتجازها والتحقيق معها في المطار، وفقط بعد أن وقعت على التزام بعدم دخول الضفة الغربية دون تصريح من منسق أعمال الحكومة في المناطق.وكانت جولي شين فاينبرغ كونورس، (23 عامًا)، قد قدمت طلبًا للهجرة هذا العام، وحصلت على بطاقة هوية كمقيمة مؤقتة، ووصلت إلى مطار بن غوريون مساء أمس، تمهيدًا للدراسة في المدرسة الدينية برديس في القدس.ولدى دخول جولي إلى المطار، تم اقتيادها للاستجواب، والذي استمر حوالي 20 دقيقة، وفي حديث هاتفي، قالت لصحيفة (هآرتس) إن المحقق سألها عما إذا كانت في الضفة الغربية، فردت بالإيجاب، وقالت إنها شاركت في زيارات تنظمها منظمة (لقاء) التي أقامها ويديرها يهود أميركيون، ووفقاً لها، أخبرها المحقق، "لا يمكنك الذهاب إلى هناك"، فأجابت أنه وفقاً لتأشيرتها فإن هذا المنع غير قانوني.ورداً على ذلك، قيل لها: "لا، هذا غير قانوني، لكننا قلنا لك إنك لا تستطيعين الذهاب إلى هناك". ثم سُئلت عن الأماكن التي زارتها فذكرت بيت لحم وأماكن أخرى في الضفة الغربية. وقالت إن المحقق واصل الضغط فقالت إنها زارت الخان الأحمر، القرية البدوية التي قررت إسرائيل هدمها، وعندها وقف المحقق، وقال لها: "لا يمكنك الدخول، فأنت هنا لإثارة المشاكل".وبعد قرار إعادة الشابة الأمريكية إلى بلادها، تدخل عضوا الكنيست تمار زاندبرغ وموسي راز (ميرتس) واتصلا بالمسؤولين في سلطة السكان والهجرة، وقدمت (هآرتس) استجواباً في الموضوع، فسمحت السلطات للشابة بالدخول، ولكن شريطة التزامها بعدم دخول الضفة إلا بتصريح من منسق أعمال الحكومة.ورغم أن الشابة، وصلت إلى إسرائيل للدراسة في مدرسة دينية، فقد ادعت الناطقة بلسان سلطة السكان، سيبين حداد، أن جولي وصلت إلى إسرائيل بهدف التواجد في مناطق السلطة الفلسطينية بدون تصريح من المنسق، وبعد المشاورات بين الجهات الأمنية المعنية، تقرر عدم السماح بدخولها، ولكن بعد التزامها بعدم دخول الضفة بدون تصريح، سُمح لها بالدخول.