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سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه
رام الله - دنيا الوطن
هاجم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى واشنطن، السلطات القطرية، متهماً إياها برعاية التطرف و"الإرهاب" في اليمن وتأييد السلطات الإيرانية.

وعرض العتيبة، في مقال نشره أمس الأربعاء، في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بعنوان "التحالف العربي يحقق تقدماً ضد التطرف في اليمن"، الجهود التي بذلتها الإمارات في اليمن بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن​​​.

وقال العتيبة في مقاله: "بينما تتولى دولة الإمارات الزعامة في مكافحة التطرف والعدوان، يقوم الآخرون بتأييده وإطالة أمده".

وأضاف: "في الوقت الذي شددت فيه الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران في الشهر الماضي، بسبب تدخلها في اليمن وكل أنحاء الشرق الأوسط، عرضت قطر مرة أخرى نفسها كراع مفضل للتطرف الإسلامي".

وأشار العتيبة في هذا السياق إلى اتصال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي اعتبر أنه جرى؛ ليعرض دعم قطري موسع لإيران عبر توسيع التعاون في البحر وحزمة من الحوافز الاستثماراتية وعقود البناء.

وقال العتيبة: "التواطؤ القطري يصل إلى عمق أكبر"، مذكراً بالتقارير التي أشارت إلى دفع قطر "فدية بمئات الملايين من الدولارات مباشرة إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وغيره من المتطرفين لإطلاق سراح أفراد العائلة المالكة المختطفة.

كما اتهم العتيبة جمعية عيد الخيرية في قطر، بدفع الملايين من الدولارات لزعيم القاعدة في جزيرة العرب، عبد الوهاب الحميقاني، الذي كان يعمل في السابق في وزارة الشؤون الدينية في قطر، ووصف شبكة قنوات (الجزيرة) بأنها "البوق الإعلامي الأكثر إثارة للتطرف في المنطقة".

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