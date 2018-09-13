شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر آب 2018 مقارنة مع شهر تموز 2018، بواقع 0.67% في قطاع غزة، وبمقدار 0.32% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.21% في القدس.

وعزى الجهاز المركزي للاحصاء السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين بشكل أساسي، لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.53%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 5.33%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3.05%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.81%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3.22%، وأسعار الطحين بنسبة 2.08%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.47%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.28%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.04%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2018 مع شهر آب 2017 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.63%، بواقع 1.62% في القدس، وبنسبة 1.05% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.74% في قطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.34% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.39% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.75% في القدس، وبنسبة 0.12% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.67% خلال شهر آب 2018 مقارنة مع شهر تموز 2018، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.32%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 9.07%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 7.29%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.61%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 13.10%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.12%، وأسعار الطحين بنسبة 2.79%، وأسعار البيض بنسبة 2.62%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.22%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.02%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر آب 2018 مقارنة مع شهر تموز 2018، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.56%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.91%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 1.02%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3.70%، وأسعار الطحين بنسبة 1.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.18%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 0.84%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال شهر آب 2018 مقارنة مع شهر تموز 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.03%، وأسعار الدرنيات بنسبة 6.67%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.11%، وأسعار الغاز بنسبة 4.55%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.31%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 0.84%، وأسعار البيض بنسبة 0.73%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.64%.

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