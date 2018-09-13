توغل جرافتيْن إسرائيليتيْن شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

توغلت جرافتيان إسرائيليتيان، شرقي رفح، انطلاقاً من بوابة صوفا العسكرية جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالات محلية.





في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه فجّر جسماً مجهولاً، قرب البرج العسكري شرقي رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (شهاب) المحلية.





في سياق متصل، أطلقت زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطن