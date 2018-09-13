مباحثات فلسطينية عربية لفتح قنصلية فلسطينية بإحدى السفارات العربية بواشنطن

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إنه في أعقاب القرار الأميركي، بإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، تدرس السلطة الفلسطينية، إمكانية لإقامة ممثلية قنصلية في إحدى سفارات الدول العربية، أو بمكاتب الجامعة العربية، في العاصمة الأميركية.



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أعلن الاثنين أن الإدارة الأميركية، أبلغت الفلسطينيين رسمياً، بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد إسرائيل.

وأعلنت فيما بعد، الناطقة بلسان وزارة الخارجية في واشنطن هيذر نويرت إغلاق المكتب، وذلك أنه "لم يؤدِ عمله المنوط به لدفع عملية السلام".







ورحّبت إسرائيل على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، ومندوبها لدى الأمم المتحدة داني دانون، بهذا القرار.

ونقل التلفزيون، عن مسؤول فلسطيني لم يسمه، أن هناك محادثات مع ممثلين عرب في هذا الشأن، حيث ترمي هذه الخطوة، إلى استمرار منح الخدمات القنصلية، لنحو 150 وحتى 200 ألف فلسطيني، يسكنون في الولايات المتحدة.ولم يتحدد حتى الآن، المصير التشغيلي للموظفين الدائمين في ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، حيث إن السواد الأعظم منهم مواطنون أميركيون، من أصل فلسطيني.وتمر العلاقات بين رام الله وواشنطن بأزمة حقيقة، منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن، تعليق العلاقات، رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقله سفارة بلاده في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس.وجمّد ترامب الأموال المُقدّمة من الإدارة الأميركية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويتهم الفلسطينيون ترامب "بالسعي لشطب اللاجئين والقدس، من على طاولة المفاوضات".