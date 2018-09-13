قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق الضفة الغربية، طالت 12 مواطناً فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.وادعى المتحدث، أنه تم ضبط مسدس وذخيرة وأربع قنابل من نوع (مولوتوف) جاهزة للاستخدام، خلال عمليات التفتيش التي نفذتها قواته في بيتونيا.وتتواصل عمليات التفتيش والمداهمات والاعتقالات بحق المواطنين بشكل يومي، من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.