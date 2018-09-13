شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق الضفة الغربية، طالت 12 مواطناً فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وادعى المتحدث، أنه تم ضبط مسدس وذخيرة وأربع قنابل من نوع (مولوتوف) جاهزة للاستخدام، خلال عمليات التفتيش التي نفذتها قواته في بيتونيا.

وتتواصل عمليات التفتيش والمداهمات والاعتقالات بحق المواطنين بشكل يومي، من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

مباحثات فلسطينية عربية لفتح قنصلية فلسطينية بإحدى السفارات العربية بواشنطن

مباحثات فلسطينية عربية لفتح قنصلية فلسطينية بإحدى السفارات العربية بواشنطن

24 ألف موظف محالون للتقاعد المبكر وتخفيض بميزانية الرواتب 700 مليون شكيل

24 ألف موظف محالون للتقاعد المبكر وتخفيض بميزانية الرواتب 700 مليون شكيل

الأمم المتحدة: الأوضاع بغزة كارثية والقطاع غير صالح للعيش

الأمم المتحدة: الأوضاع بغزة كارثية والقطاع غير صالح للعيش

كيف يعمل معبر بيت حانون/ إيرز اليوم بعد الإغلاق الشامل؟

كيف يعمل معبر بيت حانون/ إيرز اليوم بعد الإغلاق الشامل؟

انخفاض جديد على درجات الحرارة

انخفاض جديد على درجات الحرارة

شاهد: الاحتلال يهدم قرية (الوادي الأحمر) الجديدة بالقدس

شاهد: الاحتلال يهدم قرية (الوادي الأحمر) الجديدة بالقدس

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

تحذيرات من مخطط تهويدي لتغيير واقع الأقصى خلال الأعياد

تحذيرات من مخطط تهويدي لتغيير واقع الأقصى خلال الأعياد

مفتي فلسطين يطالب بالتشبث بأرض الخان الأحمر

مفتي فلسطين يطالب بالتشبث بأرض الخان الأحمر

التشيك تقرر نقل سفارتها من &#34;تل أبيب&#34; إلى القدس

التشيك تقرر نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس

الاحتلال يُبعد طفلاً مقدسياً عن بلدته سلوان 15 يوماً

الاحتلال يُبعد طفلاً مقدسياً عن بلدته سلوان 15 يوماً

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا

منوعات

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة &#34;الدعارة&#34;؟ استمع للتسجيل الصوتي

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة "الدعارة"؟ استمع للتسجيل الصوتي

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

صاحب أغنية &#34;يارايح وين مسافر&#34;.. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

صاحب أغنية "يارايح وين مسافر".. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

يُسري فودة يُواجه &#34;فضيحة جنسية&#34; قوية ومصرية &#34;مثلية الجنسية&#34; تقلب الموازين.. والحقيقة غامضة

يُسري فودة يُواجه "فضيحة جنسية" قوية ومصرية "مثلية الجنسية" تقلب الموازين.. والحقيقة غامضة

عربي

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

النائب العام المصري: بكتيريا &#34;إي كولاي&#34; تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة