أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنعبرت شخصيات أمريكية عن مخاوفها من أن إسرائيل لن تستطيع صد هجمات لتنظيم لحزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يوقعها في كارثة.وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن دريك هارفي، أحد أفراد طاقم الأمن القومي الأمريكي، قدم ملخصاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه: "إن لدى حزب الله مخزوناً من الصواريخ يصل إلى قرابة 150 ألف صاروخ، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية (حيتس، مقلاع داوود، والقبة الحديدية) لن تتمكن من الدفاع عن الإسرائيليين من صواريخ حزب الله في أي مواجهة مقبلة.تضيف الصحيفة: أن دريك هرافي، أبلغ رئيس أمريكا بمعلومات استخبارية وصفت بأنها حساسة، وهي أن تنظيم حزب الله اللبناني، يمتلك 48 ألف عسكري في لبنان، وأنهم يشكلون تهديداً وجودياً "لإسرائيل".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المواجهة المحتملة بين "إسرائيل" والإيرانيين، لربما تكون حرباً كارثية إذا انجرت لها أمريكا.