عربي

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت شخصيات أمريكية عن مخاوفها من أن إسرائيل لن تستطيع صد هجمات لتنظيم لحزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يوقعها في كارثة.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن دريك هارفي، أحد أفراد طاقم الأمن القومي الأمريكي، قدم ملخصاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه: "إن لدى حزب الله مخزوناً من الصواريخ يصل إلى قرابة 150 ألف صاروخ، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية (حيتس، مقلاع داوود، والقبة الحديدية) لن تتمكن من الدفاع عن الإسرائيليين من صواريخ حزب الله في أي مواجهة مقبلة.

تضيف الصحيفة: أن دريك هرافي، أبلغ رئيس أمريكا بمعلومات استخبارية وصفت بأنها حساسة، وهي أن تنظيم حزب الله اللبناني، يمتلك 48 ألف عسكري في لبنان، وأنهم يشكلون تهديداً وجودياً "لإسرائيل".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المواجهة المحتملة بين "إسرائيل" والإيرانيين، لربما تكون حرباً كارثية إذا انجرت لها أمريكا.

أخبار ذات صلة

السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة

السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

النائب العام المصري: بكتيريا &#34;إي كولاي&#34; تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

سعد الحريرى: قاتل والدي سيدفع الثمن باهظًا

سعد الحريرى: قاتل والدي سيدفع الثمن باهظًا

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

واشنطن: تركيا تُريد وقف إطلاق النار في إدلب وروسيا وإيران ترفضان

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

صحيفة فرنسية: تفاصيل جديدة من داخل مخبأ سيف الإسلام القذافي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

الاحتلال يُفجر جسماً مجهولاً شرقي رفح.. وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين بخانيونس

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

تحذيرات من مخطط تهويدي لتغيير واقع الأقصى خلال الأعياد

تحذيرات من مخطط تهويدي لتغيير واقع الأقصى خلال الأعياد

مفتي فلسطين يطالب بالتشبث بأرض الخان الأحمر

مفتي فلسطين يطالب بالتشبث بأرض الخان الأحمر

التشيك تقرر نقل سفارتها من &#34;تل أبيب&#34; إلى القدس

التشيك تقرر نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس

الاحتلال يُبعد طفلاً مقدسياً عن بلدته سلوان 15 يوماً

الاحتلال يُبعد طفلاً مقدسياً عن بلدته سلوان 15 يوماً

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا

منوعات

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة &#34;الدعارة&#34;؟ استمع للتسجيل الصوتي

هل حقاً عيضة المنهالي برئ من تهمة "الدعارة"؟ استمع للتسجيل الصوتي

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

صاحب أغنية &#34;يارايح وين مسافر&#34;.. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

صاحب أغنية "يارايح وين مسافر".. العثور على رشيد طه ميتاً في منزله بباريس

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

إيفانكا ترامب تُبهر متابعيها من جديد بهذه الصورة

يُسري فودة يُواجه &#34;فضيحة جنسية&#34; قوية ومصرية &#34;مثلية الجنسية&#34; تقلب الموازين.. والحقيقة غامضة

يُسري فودة يُواجه "فضيحة جنسية" قوية ومصرية "مثلية الجنسية" تقلب الموازين.. والحقيقة غامضة

عربي

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات هذا العام

النائب العام المصري: بكتيريا &#34;إي كولاي&#34; تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

النائب العام المصري: بكتيريا "إي كولاي" تسببت بوفاة سائحين بريطانيين بالغردقة