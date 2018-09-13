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السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة

السعودية تصدر تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبتهم بالتواصل مع سفارتها في واشنطن.

ودعا بيان السفارة السعودية في واشنطن على (تويتر)، جميع السعوديين الموجودين في ولايات شمال كارولاينا، وجنوب كارولاينا، وفرجينيا، وديلاوير، أخذ الحيطة والحذر، حتى لا يصيبهم أي ضرر بسبب إعصار "فلورنس".

وطالبت السفارة السعودية في واشنطن المواطنيين السعوديين بالاستماع لتحذيرات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، بسبب الإعصار.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تتحول العاصفة المدارية "فلورنس" إلى إعصار، في طريقها للساحل الشرقي الأمريكي.

وقال المركز إن العاصفة ستجلب رياحا قوية تهدد الحياة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قبل أن تصل إلى اليابسة في الأيام المقبلة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره كاليفورنيا: "العاصفة فلورنس تستجمع قوتها فوق المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن العاصفة ستشتد بصورة سريعة، لتتحول إلى إعصار كبير يحمل رياحا بسرعة لا تقل عن 179 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن مركز العاصفة سيتحرك بين برمودا وجزر الباهاما يومي الثلاثاء والأربعاء ويقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة يوم الخميس، حيث يتزايد الأثر المباشر بين فلوريدا ونورث كارولاينا.

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