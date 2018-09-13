شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: الأوضاع بغزة كارثية والقطاع غير صالح للعيش

الأمم المتحدة: الأوضاع بغزة كارثية والقطاع غير صالح للعيش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية، خاصة بعد أحد عشر عاماً من الحصار الاقتصادي، موضحةً أن الوضع في القطاع أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد.

وأوضحت نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إيزابيل دورانت، أن الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد، واصفةً إياه بالكارثي، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وفي تقرير جديد، قالت المنظمة: إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين، حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.

وأظهر التقرير، أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10% مقارنة مع العام الذي سبق.

وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار، أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، حيث جاء ذلك الانخفاض الكبير في الدعم قبل قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي كان يصل إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً.

كما أوقفت واشنطن مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد) للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.

وقالت الأونكتاد في تقريرها: إن انخفاض الدعم الدولي "وتجميد عملية إعادة البناء في غزة، والاستهلاك العام والخاص الممول بالديون كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي".

كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، وعمليات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.

وانتقد تقرير تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم، حيث يزيد عن 27% في الأراضي الفلسطينية (المحتلة عام 67) بشكل عام، ويصل إلى نحو 44% في غزة لوحدها.

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