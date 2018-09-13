شاهد: الاحتلال يهدم قرية (الوادي الأحمر) الجديدة بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على اقتحام قرية (الخان الأحمر) المهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة، وهدمت قرية (الوادي الأحمر) الجديدة المجاورة.



وناشد وزير شؤون الجدار والاستيطان، وليد عساف المتواجد بين المرابطين هناك أبناء شعبنا، التحرك والرباط في قرية (الخان الأحمر) لنجدة الأهالي وحماية أسرهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، وللتصدي لأية محاولة لهدم القرية.























وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الآليات العسكرية الإسرائيلية أنزلت عشرات الجنود على شارع أريحا القدس المحاذي للقرية، واقتحموا المنطقة، فيما علت أصوات المعتصمين بالتكبير، وأن الآليات العسكرية، هدمت قرية (الوادي الأحمر) التي أقامها نشطاء أول أمس، واستولت على الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها.وأعلن جنود الاحتلال عن تجمع (الخان الأحمر) بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المرابطين من الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها، بعد أن ضربوا حصاراً مشدداً على القرية.وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة بعد إزالة القرية الجديدة، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.