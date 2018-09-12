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العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية

العاهل الاردني يجدد رفضه للكونفدرالية
رام الله - دنيا الوطن
جدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رفضه للكونفدرالية، واكد تمسكه بحل الدولتين وقال، ان "موضوع الكونفدرالية، يعود للظهور بين الحين والآخر.. كونفدرالية مع من؟"

وجاءت تصريحات الملك عبد الله الثاني اليوم الاربعاء خلال لقائه في قصر الحسينية وفدا من مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية (اردنية).

وتحدثت تقارير صحفية خلال الاسابيع الماضية عن طرح الادارة الامريكية من خلال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، خلال لقاء سابق مع الرئيس محمود عباس، فكرة الكونفدرالية مع الاردن في اطار محاولة القفز على التمسك الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بحسب صحيفة (القدس) المحلية.

واكدت القيادة الفلسطينية مرارا تمسكها باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على اساس حل الدولتين.

وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد خلال اللقاء على محورية القضية الفلسطينية، وشدد على أن حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واشار الملك الاردني الى انه سيتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه سيلتقي عددا من قادة الدول على هامش اجتماعات الامم المتحدة، لبحث القضية الفلسطينية وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.

وبخصوص المستجدات المرتبطة بالأزمة السورية، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الأوضاع في الجنوب السوري تسير باتجاه الاستقرار، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري بالعيش في وطنهم بأمن وسلام.

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