التشيك تقرر نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس

وفي بيان مشترك صدر اليوم، أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، ورئيس الحكومة أندريه بابيش، ورئيس مجلس النواب، راديك فوندراتشيك، ووزيرا الخارجية، يان غاماتشيك، والدفاع، لوبومير ميتنار، أن افتتاح "بيت التشيك" في القدس شهر نوفمبر المقبل سيكون أول خطوة في خطة نقل سفارة البلاد إلى هذه المدينة.