دولي

إردوغان يعين نفسه رئيساً لصندوق الثروة التركي

إردوغان يعين نفسه رئيساً لصندوق الثروة التركي
رام الله - دنيا الوطن
عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نفسه الاربعاء رئيسا لصندوق الثروة السيادي، كما عين صهره وزير المالية براءة البيرق نائبا لرئيس الصندوق.

كما صدر مرسوم رئاسي بتعيين ظافر سونميز، الذي كان رئيسا لتركيا وافريقيا في صندوق ماليزيا السيادي "خزانة ناسيونال بيرهاد"، مديرا عاما للصندوق.

وتم عزل أحد مستشاري إردوغان، المعروف بتصريحاته غير الواقعية، يغيت بولنت، من مجلس إدارة الصندوق، بينما تم تعيين أعضاء جدد من بينهم رفعت هيسارجيك اوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في تركيا.

وقال اردوغان العام الماضي، إن الصندوق يحتاج إلى "إعادة تنظيم" بعد ازاحة رئيسه الاول محمد بوستان من منصبه في ايلول/سبتمبر 2017.

تأسس الصندوق في آب/اغسطس 2016 ونُقلت إليه أصول حكومية قيمتها مئات مليارات الدولارات، ومن بينهما بنك زراعات المملوك للحكومة، في 2017.

كما تشمل أصول الصندوق مساهمة الدولة في شركة الخطوط الجوية التركية والبالغة 49,12%، اضافة إلى شركات تملكها الدولة ومن بينها مكتب البريد التركي.

وتعتبر الخطوط الجوية التركية من الأصول الثمينة في تركيا، ومن المقرر أن تنمو بشكل أكبر مع الانتقال إلى مطار اسطنبول العملاق الجديد الذي يعد مركزا لهذه الشركة في تشرين الاول/اكتوبر.

وتم تأسيس الصندوق عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت اردوغان في تموز/يوليو 2016. واعتبر تأسيسه وسيلة لتشديد قبضة الحكومة على الاصول التركية.

ويمكن استخدام أموال الصندوق للمشاريع الكبيرة والحفاظ على برنامج التقاعد والرفاه الوطني، أو في أوقات الأزمات.

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