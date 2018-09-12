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مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين

مصر تؤكد: بكتريا إي كولاي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، إن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي.

وقدم النائب العام في بيان تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما.

وذكر البيان أن جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة.

وأضاف أن سوزان زوجة كوبر (63 عاما) أصيبت على الأرجح بالإي كولاي وتوفيت نتيجة ”متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي“.

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