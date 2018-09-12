شؤون فلسطينية

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها

فرنسا ترفض مشاركة جيش الاحتلال في مناورة عسكرية على أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
رفضت فرنسا، مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورة ضخمة لحلف (الناتو) تُقام على الأراضي الفرنسية.

,ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرنسا أعلنت لسبب غير معروف عن معارضتها الشديدة لمشاركة جيش الاحتلال في المناورة العسكرية، التي ستجرى على أراضيها بحسب موقع (سبوتنيك).

وأكدت القناة عبر موقعها الإلكتروني، أن قيادة حلف (الناتو) توجهت لفرنسا بطلب مشاركة إسرائيل، في حين رفضت باريس طلب (الناتو) ما دعا قيادة (الناتو) إلى تغيير مكان المناورة إلى دولة أوروبية أخرى، حتى يشترك الجيش الإسرائيلي فيها.

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