شؤون فلسطينية

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا

شاهد: إيرلنديون يرفعون علم فلسطين على قمة جبل شمال إيرلندا
رام الله - دنيا الوطن
رفع نشطاء إيرلنديون متضامنون مع الشعب الفلسطيني، علماً عملاقاً لفلسطين، وكتب بجانبه عبارة "الحرية لفلسطين" على قمة جبل بلاك الشهير "Black Mountain"، في بلفاست شمال إيرلندا.

وتأتي هذه الخطوة، كرد فعل احتجاجي على إقامة مباراة كرة قدم ودية بين فريقين إسرائيلي وإيرلندي.

ويمكن للمشاهد رؤية العلم الفلسطيني الذي يبلغ طوله 40 متراً وعرضه 15 متراً، عن بعد عشرات الكيلومترات ومن الطائرات التي تهبط في مطار المدينة.

وتنشط حركة التضامن الإيرلندية مع القضية الفلسطينية في إيرلندا الشمالية، وكثيراً ما ينفذ ناشطون في إيرلندا فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين، حيث شهدت البلاد مظاهرات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، تأييداً لنضال الفلسطينيين في نيل حريتهم، ورفضاً للاحتلال و سياساته.


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