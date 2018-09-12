شؤون فلسطينية

البرلمان الأردني يطالب برلمانات العالم بدعم (أونروا)

البرلمان الأردني يطالب برلمانات العالم بدعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
طالب عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، اتحادات وجمعيات برلمانية إسلامية وإقليمية ودولية، بدعم (أونروا) لتمكينها من مواصلة دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الطراونة في بيان اليوم الأربعاء: إنه دعا في رسالة وجهها إلى هذه البرلمانات والجمعيات، بدعم المقترح الأردني لمساندة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المنوي عقده في جنيف، منتصف الشهر المقبل، وفق ما أوردته صحيفة (القدس).

وخاطب الطراونة الاتحاد البرلماني الدولي، مقدماً مقترحاً أردنياً ليعرض على جدول أعماله منتصف الشهر المقبل، يقضي بدعم ومساندة (أونروا) كي تتمكن من القيام بدورها في خدمة ورعاية اللاجئين.

كما طالب الطراونة في رسائل وجهها للبرلمانات الإفريقية والأوروبية واللاتينية، بدعم المقترح الأردني، مؤكداً أن الانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني، سيسجله التاريخ لتلك البرلمانات، وسيعبر عن ضمير المجتمع الدولي، ووقوفه إلى جانب أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة.

وكان الطراونة، بعث رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، علي عبد العال، طلب من خلالها دعم المقترح الأردني، لافتاً إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية، وقف المساعدات عن وكالة (أونروا) له تداعيات كبيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، ما يتطلب تحركاً وإسناداً من البرلمانات العربية؛ لحث الدول المانحة على سد عجز الوكالة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن قضية اللاجئين، تعد واحدة من ملفات الحل النهائي، ولا يمكن التنصل من حقوق اللاجئين التي تعترف بها الشرعية الدولية، ما يتطلب أن تنهض الدول المانحة بواجباتها إزاء هذا الملف، والعمل على سد عجز الوكالة، كي تتمكن من مواصلة دورها في تقديم الرعاية والخدمة التعليمية والصحية للاجئين.

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