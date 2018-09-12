شؤون فلسطينية

ازدياد عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 1000% منذ النكبة

ازدياد عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 1000% منذ النكبة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت معطيات، نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ازداد بنسبة 1000%، أي تضاعف عشر مرات، عما كان عليه بعد النكبة، وبعد تهجير قرابة 800 ألف فلسطيني، في العام 1948 بحسب موقع (عرب 48).

وبحسب دائرة الإحصاء، بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام 1948، 156 ألفاً، لكن هذا الرقم يشمل، حتى العام 1995، من تسميهم الدائرة بـ"آخرين" وهم غير المعرفين دينياً والمسيحيين غير العرب. 

ويبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 8.891.8 مليون نسمة، وبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل اليوم 1.860.3. لكن هذا الرقم يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والمواطنين العرب في قرى هضبة الجولان السورية المحتلة، الذين يزيد عددهم عن 350 ألفاً، بينما تقول دراسة حديثة: إن عدد المقدسيين قد يزيد عن 400 ألف وعدد الجولانيين أكثر من 20 ألفاً.

ويعني ذلك، أن نسبة المواطنين الفلسطينيين، تقارب 17% من مجمل المواطنين، خاصة وأن الفلسطينيين في القدس لديهم مكانة مقيم فقط، ويشار إلى أن الزيادة السكانية بين المواطنين الفلسطينيين منذ النكبة، وحتى اليوم، هي زيادة طبيعية فقط.

الدخل الشهري ومعدل الأعمار

وتشير المعطيات إلى معدل دخل العائلة في إسرائيل يبلغ حوالي 15 ألف شيكل شهرياً، بينما معدل دخل العائلة لدى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هو قرابة 10 آلاف شيكل، ويبلغ معدل الإنفاق للعائلة الفلسطينية 10 آلاف شيكل، بينما العائلة اليهودية تنفق 13 ألف شيكل، ولا تزال العائلة الفلسطينية أكثر عدداً من العائلة اليهودية.

وهناك تفاوت في معدل الأعمار بين اليهود والعرب، ويبلغ معدل أعمار النساء في إسرائيل 84 عاماً، بينما معدل أعمار النساء الفلسطينيات هو 81 عاماً تقريباً، ومعدل أعمار الرجال قرابة 81 عاماً، بينما معدل أعمال الرجال الفلسطينيين أقل بسنتين.

وتعود أسباب ذلك إلى أن أكثر من 50% من الرجال الفلسطينيين في إسرائيل هم مدخنون. ومن بين أسباب تدتي معدل الأعمار: النبية التحتية المتدنية نسبيا في البلدات العربية، توفر الخدمات بشكل أقل، الوعي الصحي، عمل الرجال الفلسطينيين في أماكن ومهن خطيرة، حوادث سير أكثر.

التعليم الأكاديمي

يبلغ عدد الطلاب في الجامعات والكليات الأكاديمية في إسرائيل 266.9 ألف طالب، يشكل العرب بينهم حوالي 17%، أي نسبة مشابهة لحجمهم بين السكان، لكن في الوقت نفسه يدرس حوالي 15 ألف شاب فلسطيني خارج البلاد، بينهم 10 آلاف في الأردن وأكثر من ثلاثة آلاف في الجامعة العربية الأميركية في جنين.

و70% من الطلاب الفلسطينيين في الجامعات والكليات في إسرائيل هم نساء، بينما نسبة الطالبات اليهوديات هي 60%.

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