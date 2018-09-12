منظمة التعاون الإسلامي تُناشد واشنطن التراجع عن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنناشدت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة النظر في قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أن هذا القرار لا يخدم فرص تحقيق السلام، ويناقض مسؤوليات الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى، ويقوض المساعي الرامية لحل الدولتين.وأكدت المنظمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رعت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واضطلعت بدور محوري في الدفع قدماً بعملية السلام، ومن المنتظر أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها الأخيرة، التي لن تحقق سوى الابتعاد عن طريق السلام المنشود.وجددت الأمانة العامة للمنظمة، الدعم والمساندة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مساعيها من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني بكل الوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.