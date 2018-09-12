الأشغال العامة تُباشر العمل في مشروع بناء أكاديمية الضباط

أعلنت وزارة الأشغال العامة، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل في مشروع بناء أكاديمية الضباط (f2a) في معهد التدريب المركزي في مدينة أريحا.





وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أن هذا المشروع، يخدم المتدربين لكل من القوى الوطنية والدفاع المدني، لما يوفره من غرف صفية؛ لتلقي المحاضرات والمعلومات.





وأشار مدير مديرية أشغال أريحا، المهندس سامي برهم، إلى أن المبنى، يتكون من 4 طوابق بمساحة إجمالية 2.660م، وبتكلفه تصل تقريباً إلى 13 مليون شيكل، كما أن هذا المشروع، سيقام في قرية النويعمة/ أريحا، حيث تم أخذ أمر المباشرة به الشهر الماضي، مضيفاً أن هناك ثلاثة مشاريع أخرى، تخدم أكاديمية الضباط واحتياجاتهم طور العمل.

رام الله - دنيا الوطن